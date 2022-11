Cientistas portugueses integram projeto europeu para monitorizar polinizadores

Um projeto europeu destinado a monitorizar os insetos polinizadores já permitiu descobrir várias espécies com interesse em Portugal, revelou, esta quarta-feira, uma equipa da Universidade de Coimbra (UC) que coordena a investigação a nível nacional.

"Um ano de amostragens de polinizadores em Portugal, realizadas no âmbito do projeto internacional Spring, permitiu descobrir várias espécies de interesse e com distribuição limitada, e reforçar a necessidade urgente de implementação de uma metodologia de amostragem universal para monitorizar estes insetos, essenciais, por exemplo, para a produção de alimentos", informou a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

No comunicado enviado à agência Lusa, a investigadora da FCTUC Sílvia Castro realçou a importância da participação no projeto, o que, "além de contribuir com perspetivas diversas de implementação da metodologia, estimulará a formação de jovens entomólogos [biólogos que estudam os insetos], tão necessários em Portugal".