Cientistas publicam primeira sequência efetivamente completa do genoma humano

Cientistas publicaram esta quinta-feira a primeira sequência efetivamente completa do genoma humano graças a novas tecnologias que permitiram preencher as brechas deixadas há cerca de 20 anos por um estudo que anunciara o primeiro genoma humano completo.

O novo trabalho, desenvolvido pelo consórcio internacional de investigadores T2T, está plasmado em seis artigos publicados na revista científica Science e em mais de uma dezena de artigos divulgados noutras publicações.

Máquinas de sequenciação mais sofisticadas e novos métodos de análise computacional permitiram decifrar as partes do genoma humano que tinham sido descartadas como lixo e sequenciar na totalidade, sem falhas, o material genético de células humanas, de uma ponta à outra dos cromossomas, de um telómero a outro - daí a designação do consórcio (Telomere to Telomere, Telómero para Telómero, T2T).