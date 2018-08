Cientistas revertem envelhecimento de células em laboratório

sulfureto de hidrogénio, que 'rejuvenesce' as células afetadas de forma meticulosamente direcionada. "Esta é uma molécula que é encontrada naturalmente no nosso corpo. Pode ser tóxica em grandes quantidades, por isso precisamos de encontrar uma forma de a enviar diretamente para a parte da célula em que é necessária", garantiram os cientistas, na "The Conversation".

senescência celular, que permite que as mesmas se dividam, e nas células que já não o conseguem fazer corretamente, bem como na forma como estas se acumulam nos tecidos e nos órgãos. São estas que causam doenças como o cancro, diabetes e demência, porque não funcionam direito e não permitem que as células à sua volta o façam.Remover estas células 'velhas' e disfuncionais tem sido a maneira que a Humanidade tem de lidar com este flagelo, mas esta nova investigação pretende provar que é possível tratá-las com pequenas amostras de