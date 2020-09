Cinco alunos de escolas da região de Leiria infetados com Covid-19 no arranque do ano letivo

Cinco alunos de escolas da região de Leiria testaram positivo à covid-19, o que levou a autoridade de saúde a colocar mais de 15 jovens em isolamento profilático, foi hoje anunciado.

A coordenadora da Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, Odete Mendes, confirmou que foi registado um caso positivo na Escola Profissional de Leiria.

"No contexto de sala de aula, naquela turma não houve contactos de risco entre alunos ou professores. Mas, no contexto social, verificaram-se nove contactos de alto risco, pois os jovens estiveram num espaço fechado sem máscara, pelo que foram colocados em isolamento profilático", disse Odete Mendes.

Na Escola Básica 2, 3 D. Dinis, em Leiria, a Associação de Pais anunciou que um aluno testou positivo, tendo levado a autoridade de saúde a colocar três alunos em isolamento, referiu Odete Mendes.

Já o Politécnico de Leiria confirmou a existência de dois casos positivos: um na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em Leiria, e outro na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche.

"Decorridas duas semanas desde o início das aulas, temos a confirmação de dois casos positivos de covid-19. Trata-se de dois estudantes que agiram de acordo com as orientações do Politécnico de Leiria: ao apresentarem sintomas contactaram de imediato as autoridades de saúde, não tendo regressado às respetivas escolas, ficando em isolamento", afirmou à Lusa o presidente do Politécnico, Rui Pedrosa.

Segundo Rui Pedrosa, as autoridades de saúde estão a acompanhar de "forma minuciosa e contínua estas situações".

"O Politécnico de Leiria e as suas escolas estão a agir de acordo com todas as orientações da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente quanto à partilha de informação das redes de potencial contágio. Neste contexto, uma das turmas ficou de modo profilático em casa em isolamento durante duas semanas, passando a ter aulas a distância", adiantou Rui Pedrosa, ao sublinhar que "as potenciais cadeias de transmissão estão identificadas".

Na quinta-feira, um aluno da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, em Leiria, desrespeitou o isolamento profilático sugerido pela autoridade de saúde e foi à apresentação do ano letivo, enquanto aguardava o resultado do teste.

"Esse aluno esteve na turma e ainda foi ao 'shopping' com amigos. Num contexto escolar, o distanciamento social era suficiente e estiveram sempre de máscara. Identificados os colegas que poderiam ser classificados como de maior risco colocámos quatro em isolamento profilático", disse Odete Mendes.

Já no contexto social, a médica referiu que o jovem esteve com mais três amigos, um dos quais de outra escola de Leiria. "Estiveram mais de 45 minutos sem máscara a almoçar, pelo que também ficaram em isolamento profilático."

Odete Mendes explicou que sempre que há um caso positivo é "feita uma avaliação de risco.

A delegada de saúde garantiu ainda que "nunca será uma turma inteira a ficar de quarentena", a não ser que "haja muitos infetados".

"Este contexto está a ser vivido com muita preocupação e tranquilidade. Esperamos que os alunos, os pais e os familiares cumpram as orientações das autoridades de saúde. Possivelmente haverá mais casos, mas se a comunicação for rápida, houver arejamento, distanciamento e o uso de máscaras na escola, o risco fica reduzido", acrescentou.

Portugal contabiliza pelo menos 1.920 mortos associados à covid-19 em 69.200 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.