Cinco funcionários dos serviços centrais na sede do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), em Lisboa, testaram positivo à Covid-19, confirmou fonte do instituto responsável pela emissão das cartas de condução e gestão das matrículas."A situação está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde e o IMT está a seguir todas a orientações do delegado de saúde", avançou aoa mesma fonte.O edifício está a ser sujeito a uma ação de higienização global.