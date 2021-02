Cinco dezenas protestam em Portimão porque querem voltar a trabalhar

"Queremos trabalhar.” Foi este o lema escolhido por cerca de cinco dezenas de pessoas que se manifestaram este sábado à tarde em frente à Câmara de Portimão. Tratou-se do segundo protesto do género realizado naquela cidade algarvia no espaço de apenas duas semanas.





“Estou farta de estar em casa a receber um apoio do Estado de 200 euros para ter o meu estabelecimento fechado quando tenho mais de 800 euros de despesas por mês”, relatou aouma cabeleireira presente na manifestação.

“No meu caso, recebi cerca de 70 euros. Tenho um filho para criar e só com o ordenado do meu meu marido não conseguimos sobreviver”, acrescentou uma esteticista.





Nesta manifestação, que decorreu de forma pacífica, estiveram presentes trabalhadores e empresários de vários setores, que consideram ser possível avançar já com a reabertura da economia cumprindo as regras de segurança.