Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga são os distritos que esta sexta estão em alerta.

Por Lusa | 07:36

Os distritos de Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar esta sexta-feira sob aviso amarelo por causa da previsão de aguaceiros, por vezes fortes, e queda de granizo, acompanhados de trovoada.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estes cinco distritos da região Norte estarão sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 18h00.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave de quatro níveis (vermelho, laranja, amarelo e verde).