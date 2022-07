Cinco distritos sob aviso laranja até segunda-feira devido às elevadas temperaturas

Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja até às 18h00 de segunda-feira, devido à persistência de valores muito elevados de temperatura máxima, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os restantes distritos do continente estão sob aviso amarelo, à exceção do de Faro, o único que está hoje a verde.

Ainda segundo a mesma fonte, todo o continente estará hoje com índice ultravioleta muito elevado, pelo que aconselha cuidados como uso de óculos de sol, chapéu e t-shirt, guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição de crianças ao sol.