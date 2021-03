Cinco doentes com Covid-19 ligados a ventiladores no Algarve

No Algarve há apenas cinco doentes de Covid-19 internados ligados ao ventilador. Nas Unidades de Cuidados Intensivos há sete. Nos hospitais estão 27 internados, revelou esta sexta-feira, no último ponto de situação semanal, a Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) de Faro.De acordo com aquela entidade, na região há 427 casos ativos de Covid-19, sendo que 400 estão no domicílio. Há ainda um total de 590 pessoas em vigilância ativa por terem tido contacto com doentes infetados pela Covid-19.A CDPC de Faro esclarece ainda que o número acumulado de recuperados na região ascende já a 19 153 casos.O total de casos confirmados no Algarve, desde o dia 6 de março do ano passado, ascende a 19 921. Quanto ao número de óbitos por Covid-19 é de 341, revela a Comissão.Entretanto, foram criadas, por alguns municípios, linhas de atendimento e apoio à comunidade.