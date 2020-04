Cinco idosos de lar em Famalicão morrem infetados com coronavírus

O lar do Centro Social de Bairro, em Famalicão, registou cinco mortes por coronavírus.As vítimas mortais são cinco utentes da instituição, com idades a rondar os 90 anos, e com vários problemas de saúde.Os doentes, que revelaram sintomas da Covid-19, foram transportados para unidades hospitalares da região.Falta conhecer os resultados dos testes dos restantes idosos. A situação está a ser acompanhada pela delegada de saúde da região e pela Câmara Municipal.Cidade conta já com 150 infetados, mais cinco do que no dia anterior.