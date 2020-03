Cinco idosos infetados com coronavírus numa residência sénior em Coimbra

Uma residência sénior localizada na freguesia de Alamlaguês, Coimbra, já registou cinco casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.Segundo o que oconseguiu apurar, os infetados estão internados no hospital de Coimbra. Uma das pessoas estava assintomática, no entanto foi realizado um teste que deu positivo.Três funcionários desta instituição estão em isolamento profilático. Aguarda-se que sejam feitas análises a mais 13 trabalhadores e espera-se igualmente o resultado dos testes realizados a mais 20 utentes.Na cidade de Coimbra foi também registada uma morte na freguesia de Assafrage. Uma mulher, com cerca de 80 anos, esteve durante a semana fechada em casa com sintomas. Foi internada no domingo e realizou um teste que deu positivo. Acabou por morreu esta terça-feira à tarde.