Cinco incêndios ativos ao início da madrugada

174 homens e 46 viaturas estão no terreno a combater as chamas.

Por Lusa | 00:56

Cinco incêndios lavravam nos distritos de Braga, Évora, Beja, Porto e Aveiro, pelas 00h30 desta quinta-feira, envolvendo um total de 174 homens e 46 viaturas no combate às chamas.

De acordo com a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), no Porto está em curso um incêndio, no concelho de Paredes, a ser combatido por 52 operacionais, apoiados por 14 veículos.

Em Aveiro, 67 bombeiros com 18 veículos combatem um fogo florestal, no concelho de Oliveira de Azeméis, ao passo que em Beja, um incêndio numa zona agrícola obrigou à intervenção de 22 bombeiros com seis veículos.