Cinco lares em Chaves registam 265 casos de Covid-19

Cinco lares do concelho de Chaves registam um total de 265 casos de Covid, dos quais 191 em utentes e 74 em funcionários. Neste momento, todos os casos se encontram clinicamente estáveis, sem necessidade de internamento, esclarece a Autoridade Regional de Saúde do Norte, após os testes nos lares da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, no de Mairos e da Abobeleira.



Nuno Vaz, Presidente da Câmara de Chaves, exigiu a testagem a utentes e funcionários numa reunião da proteção civil municipal, confirmando a existência de casos em várias instituições, algumas com “uma taxa elevada”. O autarca lembrou a existência de quase mil idosos em lares e 500 trabalhadores no setor. Esta sexta-feira o concelho registava 526 casos ativos.



