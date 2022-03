Cinco mil milhões de euros de emigrantes na Suíça estavam ‘perdidos’

Dezenas de emigrantes portugueses que trabalharam na Suíça estão a aceder a dinheiro que ficou em contas da Segurança Social, ao qual desconheciam ter direito, tal como outros trabalhadores estrangeiros, no total de cinco mil milhões de euros ‘perdidos’.A situação, até há pouco desconhecida para estes emigrantes, alguns já reformados e até regressados a Portugal, foi revelada pelo Controlo Federal das Finanças da Suíça, que deu conta deste montante ‘esquecido’ em 625 mil caixas de pensões suíças. Isto deveu-se a uma alteração na lei suíça que, em 1985, introduziu o segundo pilar da Segurança Social (Previdência Profissional Obrigatória) que visa dar um complemento à reforma dos trabalhadores."O propósito é bom, mas a sua execução teve alguns problemas", disse à Agência Lusa o responsável em Portugal da empresa SPNow, que se dedica a descobrir potenciais montantes de reforma esquecidos.Segundo Miguel Farrancha, sempre que se registavam mudanças no trajeto dos trabalhadores, era necessária a transferência dos fundos de uma caixa para a outra, o que não aconteceu, permanecendo os montantes em várias caixas, sem que os trabalhadores os reclamassem.A seguir à França, a Suíça é o país do Mundo com mais emigrantes portugueses, 210 731 em 2020.