Cinco mortos e 313 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Cinco pessoas morreram vítimas de Covid-19 nas últimas 24 horas e há ainda o registo de 313 novos infetados pelo vírus. O número de doentes recuperados também subiu esta segunda-feira. Há mais 284 pessoas recuperadas da doença.Neste momento, existem em Portugal 31 336 casos ativos de Covid-19, mais 24 que ontem.A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos infetados, com 118 casos. No Norte foram registados 90 novos casos de infeção.O número de internamentos subiu para 290, mais 21 que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão mais sete pessoas, num total de 59.A incidência situa-se agora nos 92,4 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional. O R(t) está nos 1,06 a nível nacional.