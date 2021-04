Cinco mortos e 424 infetados com coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou esta terça-feira mais cinco mortes relacionadas com a Covid-19 e 424 novos casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).











Em internamento nas enfermarias estão 429 doentes, menos 25 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 113 pessoas, mais uma que no dia anterior.De acordo com o boletim, hoje divulgado, desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 831 645 casos confirmados e 16 951 óbitos. Em Portugal, há 24 576 casos ativos, menos 483 do que no dia anterior.O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 1043 para 21 866.

Por sua vez, o número de recuperados fixou-se em 790 118, mais 902.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal mantém-se no 1,00. A incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias mantém também 71,8.