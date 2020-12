Cinco mortos por Covid-19 em lar da Misericórdia de Amarante. Há 99 infetados na instituição

A Santa Casa da Misericórdia de Amarante comunicou hoje a morte de cinco utentes, entre os 83 e 99 anos, de um lar da instituição, infetados pelo novo coronavírus e com outras patologias associadas.

Segundo um comunicado da instituição, os óbitos ocorreram desde 04 de dezembro, envolvendo utentes do Lar Estância Nossa Senhora da Piedade, em Amarante, distrito do Porto.

"Após a realização, esta terça-feira, de nova testagem, confirmámos a existência de 83 utentes positivos, todos assintomáticos ou com sintomas ligeiros", lê-se no comunicado, indicando ainda que aqueles utentes estão "isolados, medicados e com acompanhamento permanente do médico da Santa Casa da Misericórdia, sempre de acordo com as indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS)".

A instituição refere também ter-se verificado ainda a existência de 16 funcionários infetados, colocados em isolamento domiciliário.

No Lar Estância Nossa Senhora da Piedade residem 120 pessoas, informa a instituição.

"No total, a Santa Casa da Misericórdia de Amarante acolhe 325 residentes, sendo que no Lar Conselheiro António Cândido, no Serviço de Internamento Psiquiátrico e na Unidade de Cuidados Continuados, felizmente, após a realização de testes, não se verificam casos de infeção" pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19, conclui a entidade, em comunicado assinado pelo provedor, José Augusto da Silva Silveira.

Portugal contabiliza pelo menos 5.733 mortos associados à covid-19 em 353.576 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).