Cinco municípios do litoral alentejano vão disponibilizar transportes públicos gratuitos para praias

Os cinco municípios do litoral alentejano vão disponibilizar transportes públicos gratuitos para dez praias da região, nos meses de julho e agosto, no âmbito de um projeto-piloto para diminuir o tráfego automóvel nas zonas balneares.

O projeto desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) arranca já este sábado e pretende ligar as sedes dos municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines, no distrito de Setúbal, e Odemira (Beja) a dez zonas balneares.

"As sete linhas irão funcionar nos meses de julho e agosto, com recurso a autocarros dos Transportes do Alentejo Litoral, ligando as cinco sedes dos concelhos que integram a CIMAL a zonas balneares", explica, em comunicado, a comunidade intermunicipal.

O serviço, indica, será prestado "durante a semana e aos fins de semana, várias vezes por dia, de modo a constituir uma alternativa aos automóveis particulares".

Segundo a CIMAL, as carreiras rodoviárias farão a ligação entre a cidade de Alcácer do Sal e a praia da Comporta, entre a vila de Grândola e as praias do Carvalhal, Pego e Melides e entre a cidade de Santiago do Cacém e a Lagoa de Santo André.

Estão também previstas ligações entre a cidade de Sines e as praias de São Torpes e Porto Covo e da vila de Odemira às praias da Zambujeira do Mar, Almograve e Vila Nova de Milfontes.

O projeto, segundo a CIMAL, visa "facilitar o acesso às praias por parte da população e visitantes a título gratuito, tornando vantajoso economicamente o recurso aos transportes públicos, em detrimento do transporte individual".

"A diminuição do tráfego automóvel e dos inevitáveis condicionamentos junto das zonas balneares, bem como a redução da poluição provocada pelas viaturas particulares são outras das vantagens da nova rede de transportes sazonais", lê-se na nota.

De acordo com a comunidade intermunicipal, as ligações incluem paragens em várias localidades até chegarem ao destino.

"No caso de Odemira a ligação entre a sede do concelho e a Zambujeira do Mar tem paragem em São Teotónio, tal como a ligação entre Alcácer do Sal e a praia da Comporta tem paragens no Bairro da Quintinha, Montevil, Carrasqueira, Possanco e aldeia da Comporta", exemplifica.

Já no concelho de Grândola, o autocarro que fará a ligação às praias do Carvalhal e Pego "apanha ou deixa passageiros no Carvalhal, tal como a linha para a Lagoa de Melides faz escala na aldeia de Melides".

"A ligação entre Santiago do Cacém e a Lagoa de Santo André tem paragem em Vila Nova de Santo André", especifica ainda.

A CIMAL prevê, durante os dois meses, a realização de mais de quatro mil ligações, que totalizarão mais de 45 mil quilómetros percorridos pelos autocarros neste território.