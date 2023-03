O Patriarcado de Lisboa anunciou esta sexta-feira que cinco padres suspeitos de abusos sexuais ainda estão no ativo em Lisboa. A Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis do Patriarcado Lisboa recebeu uma lista de 24 nomes que foi enviada pela Comissão Independente ao Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.Destes 24 nomes, oito sacerdotes já morreram, dois estão doentes e retirados, três não têm qualquer nomeação, cinco estão no ativo, quatro são desconhecidos e um refere-se a um leigo e outro a uma pessoa que abandonou o sacerdócio.