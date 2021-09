Cinzas do vulcão das Canárias podem chegar à Madeira nos próximos dias

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) alertou, este domingo, que as cinzas do vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção em Espanha, podem chegar à Madeira nos próximos dias.Os efeitos mais prováveis para a região autónoma "estão associados ao transporte de cinzas vulcânicas e outros compostos químicos, designadamente CO2 e SO2", aponta o comunicado do IPMA. Ainda assim, "o impacto previsto para esta região não deverá corresponder a uma situação crítica".