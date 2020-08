Circulação automóvel restabelecida no IC2 em Alcoentre

A circulação automóvel no IC2 em Alcoentre, Azambuja, foi restabelecida, após trabalhos de limpeza das vias devido a um acidente, disse este domingo à Lusa fonte do Comando Geral da GNR.

Uma colisão entre dois veículos ligeiros no local provocou no sábado três feridos graves e cortou o trânsito no IC2 nos dois sentidos.

A colisão entre dois veículos ligeiros ocorreu cerca das 19h54 de sábado e a circulação foi restabelecida às 23h40, informou a mesma fonte.