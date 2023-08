Linha Azul: Circulação normal. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) August 22, 2023

Linha Azul: devido a causa alheia ao Metro, a circulação está interrompida. Esperamos retomar a circulação o mais breve possível. Agradecemos a sua compreensão. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) August 22, 2023

Linha Azul: existem perturbações na circulação. O tempo de espera pode ser superior ao normal. Agradecemos a sua compreensão. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) August 22, 2023

A circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa esteve com perturbações, ao início da manhã desta terça-feira, tendo estado mesmo interrompida mais de 20 minutos.No Twitter, a empresa disse que as perturbações se deveram a "causa alheia ao Metro".