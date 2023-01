A circulação de comboios está este domingo suspensa entre as estações do Tua e Pocinho, na Linha do Douro, devido a uma derrocada de terra e pedras sobre a via, disse fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A ligação ferroviária entre o Tua, concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, e Pocinho, concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, foi suspensa pelas 07h25 deste domingo.

A IP informou que as equipas de manutenção estão a efetuar o desimpedimento da via.