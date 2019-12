Circulação do metro condicionada na Maia devido a festa de Passagem de Ano no Porto

A circulação do Metro do Porto na Linha Verde (C) entre as estações Parque Maia e Fórum Maia estará interrompida das 21:00 de terça-feira até às 03:00 de quarta-feira devido às festividades de Passagem de Ano na Maia.

Em comunicado, a Metro do Porto referiu que esta interrupção "pontual" acontece por determinação da PSP, devido às festividades de Passagem de Ano promovidas pela Câmara Municipal da Maia, no distrito do Porto, na Praça Doutor José Vieira de Carvalho.

Contudo, durante este período de interrupção, a Linha Verde funcionará normalmente entre as estações do ISMAI e do Fórum Maia e Parque Maia e Araújo, contudo, nesta última será necessário fazer transbordo para composições que asseguram a ligação ao troço Sul da Linha Verde até Campanhã, no Porto, sublinhou.

A empresa adiantou ainda que durante o condicionamento motivado pelo concerto dos GNR em frente à Câmara da Maia, o Metro do Porto vai assegurar um transporte alternativo em autocarro, ligando as estações da Zona Industrial e do Araújo.

"De resto, como é público, toda a rede do Metro do Porto, exceto a Linha Violeta (E), funcionará em contínuo e com forte capacidade ao longo da noite e madrugada de passagem de ano", sublinhou.

A festa da Passagem de Ano é, pela primeira vez, promovida pela câmara local e conta com um concerto dos GNR até à meia-noite, altura em que haverá um espetáculo de luz e cor a partir da Torre do Lidador e do Edifício dos Paços do Concelho.

Noite dentro, a festa prossegue noite com o Overule, o primeiro DJ português a ganhar um MTV Europe Music Award.