A circulação ferroviária foi suspensa no troço da Linha do Vouga entre a Vila da Feira e S. João da Madeira. Na origem do corte está "uma situação de desguarnecimento de via ao quilómetro 21,4, indica a Infraestruturas de Portugal.

Segundo aquela entidade, "as equipas de manutenção encontram-se no local para proceder aos trabalhos de avaliação e reposição das condições de circulação".