Circulação na Avenida Gustavo Eiffel no Porto cortada até quinta-feira

A circulação na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, vai permanecer cortada até, pelo menos, quinta-feira por motivos de "segurança" e para limpeza da via, na sequência da derrocada que ocorreu na terça-feira, adiantou fonte da Câmara do Porto.

A derrocada aconteceu na terça-feira pelas 09h50 nas traseiras do hotel Eurostar Porto Douro, devido à acumulação de água, em consequências das chuvas das últimas semanas, revelou a Câmara do Porto.

À Lusa, fonte do gabinete de comunicação da Câmara do Porto adiantou esta quarta-feira que a circulação automóvel e pedonal na marginal ribeirinha permanecerá cortada até, pelo menos, quinta-feira.

De acordo com a autarquia, a empresa contratada pela Domus Social só deverá começar na quinta-feira a ação de limpeza da via, sendo que no local permanecem os serviços municipais de Proteção Civil.

A circulação foi cortada na terça-feira, pelas 14h30, no troço entre a ponte Luís I e o posto de abastecimento de combustível existente na marginal ribeirinha, sendo o acesso apenas permitido a hóspedes e funcionários do hotel.

A derrocada atingiu dois quartos do aparthotel daquela unidade hoteleira, sem causar vítimas.

De acordo com a mesma fonte, só quando estiverem reunidas todas as condições de segurança é que aquele troço da Avenida Gustavo Eiffel será reaberto.