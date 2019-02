Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Circulação na linha amarela do metro de Lisboa interrompida por tempo indeterminado

Também a linha azul esteve interrompida esta tarde, entre as 17h30 e as 17h50.

15.02.19

A circulação na linha amarela do Metropolitano de Lisboa está interrompida desde as 17h42, não havendo "ainda previsão para o restabelecimento da circulação", disse à agência Lusa fonte da empresa.



Segundo a mesma fonte, a circulação foi interrompida devido a uma avaria num comboio, cerca das 18h00, sendo possível prever a duração da interrupção da circulação.



Também a linha azul esteve interrompida esta tarde, entre as 17h30 e as 17h50, devido a uma avaria num comboio na estação do Colégio Militar.