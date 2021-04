A circulação do Metro de Lisboa nas linhas verde e amarela já se encontra normalizada.O metro esteve interrompido desde as 15h22 desta quarta-feira, por ter havido a queda de uma pessoa à via na estação de Alvalade.

A linha Amarela liga a estação de Odivelas à do Rato, enquanto a linha Verde liga a estação de Telheiras à do Cais do Sodré.

Pelas 16h30, o INEM e os Bombeiros estavam no local e a PSP vai agora investigar aas causas do acidente.