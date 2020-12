A circulação ferroviária na Linha do Norte, sentido norte-sul, no troço entre Oiã e Oliveira do Bairro, foi reposta às 07h25 desta quarta-feira.A via estava interrompida, desde as 15h00, de ontem, por causa do descarrilamento de um vagão de um comboio de mercadorias.As causas estão a ser investigadas pela Infraestruturas de Portugal.