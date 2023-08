Cirurgia no Hospital D. Estefânia separa gémeas siamesas de quatro anos

Duas gémeas siamesas, de quatro anos, de nacionalidade angolana, unidas pela zona pélvica, foram submetidas a uma cirurgia para serem separadas.A operação demorou cerca de 14 horas e foi realizada, a 28 de julho, no Hospital D. Estefânia, em Lisboa."A cirurgia foi um êxito. Tratou-se de um procedimento de enorme complexidade e risco", afirma Rosa Valente de Matos, presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central (CHULC).A operação, rara, foi coordenada pelo diretor de serviço de Cirurgia Pediátrica, Rui Alves. Devido à complexidade, diversos profissionais do CHULC estiveram envolvidos durante vários meses na preparação da operação.A primeira vez que se realizou uma cirurgia de separação de gémeas siamesas em Portugal foi em 1978, realizada pelo médico cirurgião António Gentil Martins.A operação, no Hospital D. Estefânia, envolveu duas siamesas de quatro meses e meio, que nasceram unidas pelo abdómen com interligação do intestino e do fígado. Tânia e Magda Fernandes têm hoje 45 anos e a operação permitiu-lhes ter uma vida normal.