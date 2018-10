Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cirurgia resolve problema de unhas encravadas nos pés

Intervenção cirúrgica combina dois procedimentos: bloquear a matriz da unha e remover a parte desta que está encravada.

Por Francisca Genésio

Os problemas nos pés não aparecem só no verão e, por isso, numa época em que chinelos e sandálias são trocados por botas e sapatos, é necessário um cuidado redobrado para evitar situações como as unhas encravadas.



"A terapia definitiva para tratar unhas encravadas é uma pequena intervenção cirúrgica, com anestesia local no dedo grande do pé, de forma a evitar qualquer dor no momento do procedimento", começa por explicar ao Correio da Manhã o médico cirurgião Franz W. Boensch, sublinhando que apenas "é removida a parte encravada da unha, que faz fricção com os tecidos moles".



A cirurgia consiste numa junção de dois procedimentos: a matricectomia e a cantoplastia. De acordo com o especialista, a primeira tem como objetivo "bloquear a matriz da parte encravada da unha, evitando que esta volte a crescer e encravar novamente". Já a cantoplastia, considerada o complemento do primeiro tratamento, consiste na remoção da "parte encravada". "Um procedimento não deve ser feito sem o outro", reforça Franz W. Boensch.



Os atos cirúrgicos demoram cerca de 15 minutos a realizar e, regra geral, o doente costuma reportar uma sensação de alívio imediato, já que deixa de existir fricção entre a pele inflamada e a própria unha.



Após a cirurgia, é feito um curativo no dedo afetado. O tempo de recuperação situa-se entre "uma e três semanas", refere o médico, salientando que "uma semana depois do procedimento já é possível voltar à atividade física". Realizado o procedimento, os pacientes devem ter especial cuidado no corte das unhas. Se possível, devem optar por fazê-lo depois do banho, quando as unhas estão mais suaves.



Homens são os que mais sofrem com o problema

As unhas encravadas afetam muitas pessoas, sobretudo do género masculino "por razões associadas às atividades desportivas", explica ao CM o médico cirurgião Franz W. Boensch.



No entanto, mulheres que utilizem sapatos com formato em 'V', muito apertados à frente, podem também sofrer do problema. A prevenção passa por, segundo o especialista, "utilizar sapatos mais largos à frente e evitar cortar os cantos da unha, que é o que lesiona a pele. Quando existem lesões, ainda que pequenas, "estas são uma porta aberta para as bactérias entrarem e causarem infeções", explica o cirurgião.



A forma como as unhas são cortadas influencia a probabilidade de a pessoa vir a ter unhas encravadas. O médico Franz W. Boensch aconselha os doentes a cortarem "de forma mais quadrada", uma vez que, quando o corte é redondo, "há uma maior tendência de a pessoa cortar tão rente à pele nos cantos que acaba por provocar feridas". O corte das unhas pode ser realizado pela própria pessoa, em casa, com recurso a um corta unhas ou uma tesoura.



Adolescentes com maior probabilidade

O problema das unhas encravadas deve ser prevenido desde cedo. Os pais devem, por isso, cortar as unhas de forma correta aos mais pequenos. Segundo os especialistas, a situação clínica afeta maioritariamente adolescentes e adultos. À semelhança destes grupos etários, também as unhas dos bebés devem ser cortadas de forma reta e não devem ficar muito curtas.



Discurso Direto

Franz W. Boensch

CM - Como é que o doente pode identificar se tem uma unha encravada?

Franz W. Boensch - Localmente, na unha, aparece o chamado tecido de granulação com inflamação e pus. Os cantos da unha estão cravados na carne, o que provoca infeção e muita dor ao doente.



- Qual a razão para a cirurgia ser o único tratamento 100% eficaz?

- Com este procedimento não se efetua qualquer corte na pele com ferida aberta. Mantém-se a parte visível da unha, que é importante por razões estéticas. Uma vez que as células da raiz da unha são obliteradas, o problema fica resolvido de uma vez por todas e não aparece mais.



- Que cuidados são necessários depois desta intervenção?

- É importante manter a ferida limpa e seca.



Conselho da semana

Os pés são a base do equilíbrio do ser humano. São, por isso, uma região que merece especial cuidado e atenção. Mude de meias todos os dias e lave os pés diariamente com um antissético. Seque bem, sobretudo entre os dedos, dado que são uma região mais húmida, propícia à propagação de fungos e bactérias. Hidrate bem a pele. Não se esqueça de utilizar sempre calçado confortável, que não aperte os pés.



PORMENORES

Cuidar das unhas e pele

Para garantir que as unhas e a pele dos pés se mantêm saudáveis, deve optar por meias de algodão e arejar e trocar regularmente de calçado. A higiene dos pés deve ser feita com recurso a um sabão de pH neutro.



Atenção com diabéticos

As lesões dos doentes diabéticos apresentam, no geral, dificuldades no processo de cicatrização. Desta forma, estes pacientes têm de ter cuidados redobrados com os pés e procurar um especialista assim que surge um problema.



Curvatura é um risco

As unhas encravadas podem ser provocadas por fatores hereditários, como ter raízes curvadas nas unhas. Também os traumatismos do dia a dia, como bater com os pés em objetos, podem aumentar essa probabilidade.