Cirurgião do Hospital de Faro pede suspensão temporária do bloco após denúncias de negligência médica

Pedro Henriques, o cirurgião do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) que é o principal alvo das denúncias de más práticas médicas por parte de uma médica interna, pediu suspensão da atividade enquanto cirurgião principal no bloco operatório.



De acordo com a SIC Notícias, os motivos apresentados por Pedro Henriques para pedir a suspensão foram pressão e stress. O pedido foi entregue na véspera da deslocação da Ordem dos Médicos ao Hospital de Faro.





O cirurgião mostrou-se disponível para trabalhar fora do bloco operatório.



Diana Carvalho Pereira garante ter conhecimento de "11 casos" ocorridos este ano, em que três dos doentes acabaram por morrer. A médica apresentou queixa na Polícia Judiciária contra um cirurgião e o diretor do Serviço de Cirurgia I do Hospital de Faro por alegada negligência médica.



Está agora impedida de continuar o internato no Serviço de Cirurgia porque não existem médicos disponíveis para orientá-la.