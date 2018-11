Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Citomegalovírus: infeção perigosa não dá sinais de alerta ao doente

Mais de 70% da população é seropositiva para o vírus.

Por Francisca Genésio | 06:00

O citomegalovírus (CMV) é uma das principais causas de mortalidade em doentes submetidos a um transplante da medula óssea. Identificar a infeção pode não ser uma tarefa fácil, já que "para as pessoas com um sistema imunitário normal, o vírus costuma dar poucos ou nenhuns sintomas, apenas alterações das análises", explica ao CM Nuno Miranda, hematologista da Unidade de Transplante de Medula Óssea do Instituto Português de Oncologia de Lisboa.



Os sinais do CMV podem, no entanto, ser facilmente confundidos pela população com os da gripe. Segundo o hematologista "em casos mais graves, o doente pode apresentar como sintomas febre, diminuição das contagens de glóbulos brancos e de plaquetas, colite e pneumonia". Na prática, o CMV pode evoluir para doença e afetar qualquer órgão e células do sistema imunitário. Quando assim acontece, há um risco maior de infeções fúngicas e bacterianas.



Entre 70 e 80% da população é seropositiva para o CMV, tendo já sido infetada pelo menos uma vez. Ao longo da vida, o vírus fica ‘incubado’, mas é reativado quando o doente está perante uma situação de extrema vulnerabilidade, como acontece nos casos dos doentes transplantados, imunossuprimidos (hematológicos) e imunodeprimidos (VIH).



O diagnóstico do vírus é realizado através de uma pesquisa do ADN do vírus no sangue do doente, ou pela pesquisa do próprio citomegalovírus em biopsia de órgãos afetados. Confirmado o diagnóstico, a doença é considerada "bastante difícil" de tratar.



Conselho da semana

A desinfeção regular das mãos pode ajudar a evitar o contágio do citomegalovírus, mas também de outras doenças, já que equivalem à zona do corpo mais exposta a bactérias. Por isso, lave várias vezes as mãos durante o dia, se possível com recurso a sabão azul e branco. O álcool é também um bom aliado para eliminar as bactérias e fungos. O álcool não deve ser, no entanto, utilizado sempre. Tente variar.



Bebés podem ficar surdos ou com problemas de visão

A infeção pelo citomegalovírus assume particular importância nas mulheres grávidas, uma vez que o vírus é transmissível da mãe para o bebé, quer através da placenta, quer pela amamentação. "Nas gestantes a infeção pode manifestar-se pela presença de malformações no feto, nomeadamente surdez ou alterações oculares", afirma ao Correio da Manhã o médico especialista em hematologia, Nuno Miranda. Nos recém-nascidos, em particular nos prematuros, a infeção pode surgir como uma "hepatite ou alteração da contagem de plaquetas", sublinha o especialista.



O tratamento para a infeção na gravidez consiste, na maioria dos casos, em fazer medicação antiviral, receitada pelo obstetra, de forma a evitar ao máximo a transmissão para o bebé. Durante a terapêutica, são realizados vários exames para acompanhar o desenvolvimento do feto. Ainda assim, o especialista pode retirar uma amostra de líquido amniótico , de forma a avaliar a presença do vírus. Na maioria das vezes, o exame só é realizado após cinco meses de gravidez.



Seropositivos para o VIH em risco

Em doentes seropositivos para o VIH/Sida, o citomegalovírus tem impacto significativo. Uma das principais complicações causadas pela infeção nestes pacientes é a coriorretinite, uma condição que pode levar à perda da visão. Segundo Nuno Miranda, esta complicação passou a ser "muito mais rara, já que se consegue recuperar parcial ou totalmente a imunidade destes doentes".