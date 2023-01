Claque surpreende 'o adepto mais especial do FC Porto', há 34 anos numa cadeira de rodas

Tiago Freitas, o adepto mais especial do FC Porto, já se pode sentar na sua 'cadeira de sonho' totalmente personalizada e oferecida pela claque dos Super Dragões.O jovem, que o programadeu a conhecer ao país, foi surpreendido pela visita, em Ruivães, Famalicão, da principal claque de apoio do FC Porto.Elementos dos núcleos do Porto, Gaia, Joane e Seia, presentearam, também, o jovem com uma fotografia emoldurada que assinala a presença de Tiago no estádio do Dragão para assistir ao jogo FC Porto - Famalicão.