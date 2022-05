Quase metade do corpo docente do ensino superior tem 50 ou mais anos de idade. Nos últimos 20 anos, é claro o envelhecimento da profissão, segundo os dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. Em 2001/02, a média de idades era de 41 anos, enquanto no último ano letivo passou para 48.









