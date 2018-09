Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clero português apoia posição de Papa em polémica relacionada com escândalos sexuais

Bispos cerram fileiras junto ao papa contra contestação interna.

Por José Durão | 11:14

Os bispos portugueses enviaram esta segunda-feira uma carta ao Papa Francisco elogiando "a oportuna e corajosa" mensagem do Sumo Pontífice aos crentes, na qual admitiu que a Igreja "negligenciou e abandonou os pequenos" e apelou à união dos crentes para "erradicar esta cultura de morte".



"Também nós partilhamos o sofrimento do Santo Padre e de toda a Igreja e propomo-nos a seguir as orientações para erradicar as causas desta chaga", pode ler-se na missiva dos bispos. "Empenhar-nos-emos em incrementar uma cultura de prevenção e proteção dos menores e vulneráveis", acrescenta ainda na mensagem.



No final da leitura da carta, na sessão de abertura do Simpósio Nacional do Clero, que teve esta segunda-feira início no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, as centenas de padres presentes saudaram a mensagem com uma longa e forte salva de palmas.



Numa altura em que o Papa Francisco é alvo de contestação interna por parte de uma fação conservadora da Igreja, a carta dos bispos reforça o apoio do clero nacional. "Perante tentativas de pôr em causa a credibilidade do seu ministério, queremos manifestar-lhe a nossa fraterna proximidade e o total apoio à sua pessoa", pode ler-se no documento.



D. António Augusto Azevedo, bispo auxiliar do Porto e presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, responsável pelo simpósio, considerou a carta "uma manifestação do episcopado português, corroborada pelo muito clero presente" no encontro.