Números desconhecidos em lista telefónica alertam clientes da Vodafone. Empresa esclarece

Alertado por um amigo, fui ver o contacto da Vodafone que me apareceu criado na lista de contactos.



Devo continuar tranquilo quanto à violação dos meus dados pessoais @VodafonePT ? https://t.co/C7AQrrsxS5 pic.twitter.com/IavdxEpE0l — Luís Arjuna (@luisarjuna_) February 8, 2022

Vários clientes da Vodafone têm utilizado as redes sociais para partilhar fotografias onde é possível ver novos contactos na lista telefónica com o nome "Vodafone" que terão aparecido depois do ciberataque à operadora.Alguns utilizadores revelaram ter receio de que possa haver risco de violação dos dados pessoais.Uma fonte oficial da Vodafone esclarece que os números listados debaixo do contacto Vodafone que aparecem em algumas listas de contactos dos clientes pertencem todos à Vodafone e que não está relacionada com o ciberataque."Decorrem de uma funcionalidade da APP My Vodafone, já existente, que permite ao cliente identificar a origem do número chamador associado a campanhas de marketing. O objetivo desta funcionalidade é dar aos clientes a possibilidade de atender, ou não, chamadas provenientes da Vodafone.Caso os clientes não pretendam identificar o número chamador como Vodafone, podem apagar este contacto do telefone", esclarece.