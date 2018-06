Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clímax com benefícios para a saúde

Sedução permite clímax mesmo sem a prática de coito ou masturbação.

Por João Saramago | 08:55

Vale tudo para atingir o orgasmo, desde as carícias, o erotismo e o próprio ambiente onde decorre o encontro de amantes. A sociedade regista nos últimos anos uma libertação de crenças religiosas e culturais com a consequente mudança de comportamentos e atitudes dos parceiros sexuais. Para o sexólogo Júlio Machado Vaz, são mudanças que levaram a uma maior facilidade de abordagem do tema orgasmo.



Por regra, o clímax é atingido graças à estimulação física. "Há contudo mulheres, e em menor número homens, que atingem o orgasmo sem a prática do coito ou da masturbação", refere Júlio Machado Vaz. "O orgasmo surge, então, graças à imaginação", assinala.



Também os múltiplos orgasmos na mesma relação sexual são uma realidade. Enquanto os homens "veem essa capacidade reduzida após chegarem aos 30 anos, nas mulheres ela continua", especifica o médico psiquiatra.



Na procura do prazer, cerca de um terço das mulheres não consegue atingir um orgasmo com o coito vaginal. Para a esmagadora maioria, o clímax é obtido graças à masturbação.



A dificuldade das mulheres em conseguirem obter uma satisfação sexual plena resulta de vários fatores. Limitações físicas, relacionadas com problemas de saúde ou psicológicas impedem o clímax. Há também razões de natureza química, relacionadas com o consumo de medicamentos.



Como causas interpessoais surge a impossibilidade do orgasmo com determinado parceiro e a viabilidade com um outro. Já nas questões transpessoais, surgem limitações impostas por proibições religiosas ou culturais.



A anorgasmia é classificada em três áreas. As mulheres com vida sexual ativa que nunca tiveram um orgasmo sofrem de anorgasmia primária. As que a determinada idade perderam essa capacidade têm anorgasmia secundária e, por último, a situacional é referente a mulheres que não conseguem atingir o clímax com determinado parceiro.



A satisfação sexual conduz a uma maior autoconfiança e serenidade.



Homens fixados em prazer máximo

Uma vida sexual ativa saudável implica sérios cuidados de higiene e o acompanhamento clínico perante a ocorrência de dificuldades e de fixações que não correspondem à realidade. O sexólogo Júlio Machado Vaz explica que, em relação aos múltiplos orgasmo "são, por regra, os homens que revelam maior curiosidade em procurar saber soluções que possam levar a parceira a obter uma sequência de orgasmos".



Os clínicos desfazem, por isso, muitos dos mitos existentes. "São as mulheres, com a faculdade de ter múltiplos orgasmos, que definem por vontade própria se lhes apetece ter ou não", explica o psiquiatra.



Problemas de saúde limitam a obtenção do prazer máximo. As mulheres devem evitar o uso de roupa interior sintética ou calças apertadas, pois estes são dois fatores responsáveis pelo desenvolvimento de infeções fúngicas vaginais. Para aguçar o apetite sexual, uma das alternativas passa pela escolha de locais que habitualmente o casal não utiliza, como praias, hotéis ou o automóvel.



"As brincadeiras também contam numa relação"

Para que uma relação resulte, a ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ Daniela Pimenta considera que o parceiro deve ser o melhor amigo e confidente. "Quando as duas pessoas são uma seca, a relação será também chata. As pessoas têm de ter uma criança dentro delas", revela, acrescentando: "O meu marido, o Pedro, é muito brincalhão, por isso complementamo-nos. É contagiante darmo-nos tão bem porque, além de termos conversas sérias, temos também conversas de amigos".



Contudo, revela que a vida sexual de um casal também é importante para manter a chama sempre acesa. "O sexo é muito importante numa relação, como é natural, mas não é o principal. Claro que é muito saudável. Mas o ‘alinhar em tudo’, viajar, a sensação de suporte que temos é o mais importante". Daniela confessa ainda que, quando um casal tem filhos, deve continuar a satisfazer-se mutuamente: "Devemos continuar a ser amantes e dar umas escapadinhas de vez em quando".



PORMENORES

O ponto G existe?

A questão divide a comunidade científica. O ponto G deve o nome ao médico alemão Ernst Gräfenberg que, em 1950, descreveu a existência de uma zona erógena na parede vaginal.



Contrações musculares

O orgasmo é o clímax de uma relação sexual, corresponde ao pico da excitação e é acompanhado por contrações musculares na zona pélvica.



Lições do ‘Kama Sutra’

Livro adotado como fonte de sabedoria sexual tem a descrição de 64 posições. Foi escrito por Mallanaga Vatsyayana.