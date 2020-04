Clínicos confecionam equipamento de proteção individual para combate ao coronavírus

Os profissionais do Serviço de Medicina Física e Reabilitação (MFR) estão a usar o tempo que têm disponível para confecionar equipamentos de proteção individual (EPI), que depois vai ser usado por outros profissionais da Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULS Nordeste) no combate à Covid-19.



Uma forma de aumentar o EPI disponível e ajudar os colegas que estão na linha da frente na luta contra o novo coronavírus.

Numa nota publicada esta quarta-feira nas redes sociais da instituição, é explicado que os "fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e terapeutas da fala desenvolveram moldes e começaram a costurar cogulas e cobre botas em TNT para serem utilizados por profissionais da ULS do Nordeste". Estão a "utilizar o tempo que têm disponível para aumentar a oferta de equipamento de proteção individual na instituição, contribuindo assim para ajudar colegas que estão na linha da frente no combate à COVID-19", acrescenta a mesma nota.

É ainda explicado que "os profissionais do Serviço de MFR continuam a desenvolver o seu trabalho no atendimento aos utentes, adaptado no âmbito da pandemia de COVID-19", por isso "a produção de EPI é uma tarefa adicional implementada pelos profissionais deste Serviço para ajudar no combate a esta doença".

O Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos da ULS do Nordeste aproveita a nota publicada para agradecer "aos colegas do Serviço de MFR o "excelente trabalho que têm feito para proteger os profissionais que estão a trabalhar nas áreas dedicadas à COVID-19".