Clínicos dos ‘Médicos pela Verdade’ punidos pela Ordem

Maria Margarida de Oliveira, médica anestesista, e Gabriel Branco, diretor do serviço de Neurorradiologia do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, foram punidos pelo Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos. A clínica é a fundadora do Movimento ‘Médicos pela Verdade’ e o médico é também membro. Em causa está a desvalorização, por parte dos dois, da gravidade da Covid-19, assim como do uso de máscara.No caso de Gabriel Branco, a proposta de acusação é de "censura com publicitação".Já no de Margarida Oliveira, o Conselho Disciplinar fez uma proposta de acusação com uma pena de seis meses de suspensão da atividade médica e publicitação da decisão. "A condenação ainda não existe. O que existe é uma acusação e, até à decisão final, eu poderei contestar, defender-me, e é isso que vou fazer", revelou ao CM Maria Margarida de Oliveira, acrescentando que irá apresentar "prova testemunhal e científica".O advogado da médica, José Manuel Castro, refere que irá avançar com um processo contra a Ordem dos Médicos.