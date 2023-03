O presidente do Clube de Golf do Estoril, Miguel Soares Franco, questionou o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, por este ter afirmado, em reunião da assembleia municipal, que “não há nenhum clube de golfe constituído”. Os sócios do clube querem um pedido de desculpas por parte do autarca.





CM teve acesso, é mencionado que Carlos Carreira referiu que “a Câmara Municipal de Cascais não tem de privilegiar um conjunto de cidadãos que utiliza aquele campo, que é um campo privado sobre o qual pagam muito menos do que aquilo que se paga em qualquer campo”. As afirmações de Carlos Carreiras foram proferidas depois de o autarca ter sido questionado sobre o projeto imobiliário a realizar no referido campo.







O CM procurou ouvir o presidente da Câmara de Cascais e o presidente do Clube de Golf do Estoril, mas não obteve resposta.



