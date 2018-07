Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clube naturista do Algarve celebra aniversário com festa em piscina no Zoo de Lagos

Festejos aconteceram na piscina dos Pinguins, em Barão de S. João, este sábado.

11:34

Uma festa na Piscina dos Pinguins, no Zoo de Lagos, em Barão de S. João, foi a forma como o Clube Naturista do Algarve iniciou as celebrações do 15º aniversário, ao final do dia de sábado.



O encontro durou cerca de hora e meia, e antecedeu o jantar que se realizou num restaurante da zona e contou com a participação da presidente da Federação Portuguesa de Naturismo.



Para o próximo dia 15, o Clube Naturista do Algarve tem agendado um encontro na praia dos Alteirinhos, na Zambujeira do Mar.