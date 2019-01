Acontece hoje a entrega do Prémio Nacional de Agricultura 2018. Veja em direto

Iniciativa é promovida pelo Correio da Manhã em parceria com o Jornal de Negócios e o banco BPI.

17:08

A sétima edição do Prémio Nacional de Agricultura acontece durante a tarde desta terça-feira no Salão Nobre do Hotel Ritz, em Lisboa.



Depois de recebidas e analisadas as 1179 candidaturas para o prémio, os jurados reuniram-se e deliberaram.



A cerimónia que decorre esta terça-feira, vai contar com a presença do Ministro Luís Capoulas Santos. No fim do evento, vão ser conhecidos os vencedores.