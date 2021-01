Governo anunciou novas medidas restritivas. Reveja o discurso de António Costa

O Conselho de Ministros voltou a reunir-se esta quinta-feira e foi aprovado o encerramento das escolas durante os próximos 15 dias. As famílias com filhos com idade igual ou inferior a 12 anos vão receber apoios do Estado.





Reveja o discurso do primeiro-ministro António Costa

Os pais de crianças até 12 anos terão direito a faltas justificadas ao trabalho e a um apoio idêntico ao que foi dado na primeira fase do confinamento, em março, disse esta quinta-feira o primeiro-ministro.

Neste quadro, são adotadas medidas para apoiar famílias com crianças com idade igual ou inferior a 12 anos, disse António Costa.

Os pais "terão faltas justificadas ao trabalho, se não estiverem em teletrabalho, e um apoio idêntico ao que foi dado na primeira fase do confinamento", que corresponde a 66% da remuneração, adiantou o primeiro-ministro.

Os tribunais de primeira instância vão voltar a encerrar, exceto para atos processuais urgentes, devido ao agravamento da pandemia de covid-19, determinou esta quinta-feira o Governo.

Segundo o primeiro-ministro os tribunais estarão encerrados para atos não urgentes a partir de sexta-feira e durante 15 dias.