"Fui muito bem acompanhada": Graça Freitas agradece ao SNS pelo apoio durante período em que esteve infetada

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, voltou esta terça-feira a conduzir a conferência de imprensa sobre os dados da evolução da pandemia em Portugal, depois de ter estado infetada com o novo coronavírus.Graça Freitas começou por revelar que teve "doença ligeira" de Covid-19 e que recebeu alta ao 20.º dia, após ter cumprido todas as regras da DGS.A diretora relembrou que foi possível erradicar o vírus da varíola, que circulava há vários anos, devido à vacinação massiva."Vacinar, vacinar, vacinar": é este o mote de Graça e a mensagem que pretende passar aos portugueses sobre a importância da vacinação para conseguir controlar a pandemia.A diretora da DGS agradeceu ao Serviço Nacional Saúde (SNS) pelo apoio que recebeu enquanto esteve infetada com o novo coronavírus."Tive sintomas muitos ligeiros. Não tive febre, nem perda de paladar ou olfato", começa por explicar garantindo que a tosse e o cansaço foram os sintomas marcaram o período em que esteve doente. "Graça Freitas revela que será vacinada contra a Covid-19 quando chegar a sua vez, apesar de esperar estar imunizada.Valter Fonseca, explica que a nova estirpe do coronavírus ainda não foi detetada em Portugal."Os dados são ainda prematuros mas a variante tem uma alteração numa das proteínas, que tudo indica parecer aumentar a transmissibilidade de pessoa em pessoa. Não demonstram impacto na hospitalização nem da mortalidade. Portugal e a DGS acompanham de perto a situação. O Instituto Ricardo Jorge tem mecanismos de vigilância de doentes positivos e é possível analisar e detetar as especificidades da nova estirpe", explica.Graça Freitas volta a apelar à vacinação: "vacinas salvam vidas", disse.

"As pessoas colocam os benefícios e os receios em relação às vacinas. À medida em que as vacinas vão sendo dadas, o número de pessoas com interesse em receber a vacina tende a subir", admite.

Graça Freitas lembra que Portugal é um país com elevada confiança na vacinação.



Valter Fonseca reforçou a ideia de que a "vacina foi aprovada com elevados níveis de segurança e eficácia".