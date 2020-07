Consulte aqui o número de vagas por curso e universidade na 1ª fase do Concurso de Acesso ao Ensino Superior

Há 1065 cursos disponíveis no Ensino Superior público, em 33 universidades, politécnicos e escolas superiores. A Direção-Geral do Ensino Superior decidiu abrir este ano 51 408 vagas no concurso nacional (a que se juntam 721 nos concursos locais), ou seja, verifica-se um aumento de 548 ofertas face à 1ª fase do concurso do ano passado. O setor universitário conta 28 546 lugares.