CNPD critica INE por falta de segurança no tratamento de dados

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) criticou esta quarta-feira o INE pela falta de segurança no tratamento de dados nos Censos 2021 por uma empresa estrangeira e alertou que "o quer que tenha acontecido já aconteceu"."O que está em causa é que os dados circularam em servidores que o Instituto Nacional de Estatística (INE) não sabe dizer quais foram e em que países estão colocados", afirmou a presidente da CNPD, Sofia Calvão, ouvida esta quarta-feira na comissão de Assuntos Constitucionais, sobre a polémica com proteção de dados pessoais nos Censos 2021, feita, até abril, por uma empresa estrangeira a CloudFlare.E alertou que o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) "proíbe o envio de dados pessoais para países terceiros que não tenham proteção adequada" ou que não tenham "medidas que permitam compensar a falta de regime protetor equivalente ao RGPD", como aconteceu com a contratação da empresa CloudFlare Inc.Na prática, afirmou, o INE "autorizou a CloudFlare a transferir dados pessoais para países terceiros, para os Estados Unidos, que a empresa subcontratasse outras empresas com servidores fora dos países da União Europeia". "Fê-lo sem quaisquer reservas e sem salvaguardar os dados pessoais dos cidadãos", criticou Filipa Calvão, que sublinhou que a "chave de decifragem" está "nas mãos da Cloudflare Inc".Por duas vezes, e sem adiantar mais pormenores, a presidente da CNPD afirmou: "O quer que tenha acontecido [com os dados pessoais], já aconteceu."