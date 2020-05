Coach infantil e juvenil explica razão pela qual confinamento pode ter trazido vantagens

O confinamento pode, afinal, ter trazido vantagens para a coesão familiar. Hoje, Dia Internacional da Família, a ‘coach’ infantil e juvenil Inês Sottomayor explica porquê.

CM – Que impacto teve a quarentena nas famílias? Foi um período para fortalecer laços ou nem por isso?

Inês Sottomayor – Ao nível da estrutura familiar, esta quarentena veio não só fortalecer laços, como também fez sobressair o potencial de cada um no conjunto. Das várias famílias que acompanho, e da minha própria realidade, posso afirmar que as relações estão agora apoiadas numa causa comum, num objetivo único, e isso reforçou quer situações entre irmãos, quer no casal, e criou entre todos um espírito de união, de pertença e de que todos os elementos podem e devem contribuir para o bem-estar dessa família.

- Revelou os benefícios do teletrabalho?

- Esta necessidade de nos adaptarmos de um dia para o outro ao teletrabalho fez-nos ver a todos, pais, escolas, empresas, instituições, que quando é necessário temos uma capacidade de reação incrível, e que muitas destas vantagens são para aproveitar para o futuro. A verdade é que conseguimos fazer mais, com menos gastos de tempo e dinheiro e ganhando disponibilidade para a família.

- As crianças estiveram longe da escola e mais próximas dos pais. Perderam ou ganharam?

- É nos grandes momentos de crise que mais crescemos. O que elas adquiriram, e provavelmente até melhor do que os adultos, foi habilidades de adaptação, de resiliência, de lidar com os sentimentos que se geraram e de se conseguirem focar no que têm. E isso certamente irá ajudá-los no futuro.





