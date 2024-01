Portugal está longe da taxa de 75% de cobertura vacinal contra a gripe acima dos 65 anos recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Até ao último domingo, tinham sido vacinadas em Portugal 62,9% das pessoas com 60 ou mais anos, sendo que a faixa 60-69 apresentava apenas 48,14% de vacinados.



Mesmo a faixa 70-79 está abaixo da recomendação da OMS, com 72,58% de vacinados, e apenas no grupo com 80 ou mais anos a cobertura vacinal é superior a três quartos (76,39%).









