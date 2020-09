Uma cobra do zoo da Maia teve crias por duas vezes sem contactar com machos. A Boa Cubana reproduziu-se em 2013 e 2017, apesar de não estar em contacto com um macho desde 2006.A notícia surge na mesma altura em que se sabe que uma Pitão do jardim zoológico de St. Louis, Missouri, EUA, pôs sete ovos, dispensando o macho.A situação não é nova, mas é rara.